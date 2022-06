Risque d'incendie dans le Rhône : le préfet appelle à la vigilance

Le risque d'incendies est élevé dans le Rhône ce week-end. En cause : des températures jusqu'à 38 degrés et des vents jusqu'à 55 km/h.

Le département du Rhône et la métropole de Lyon sont confrontés à une intense vague de chaleur. Dès ce samedi, des rafales de vent pouvant aller jusqu’à 55 km/heure localement sont attendues. "Ces deux éléments météorologiques couplés augmentent considérablement le risque d’incendies", prévient le préfet du Rhône.

Disqueuse et débrousailleuse au placard

Face à cette situation, le préfet recommande de redoubler de vigilance et incite à limiter l’utilisation d’appareils provoquant des étincelles comme une disqueuse ou une débroussailleuse. Il rappelle également qu'il ne faut pas jeter de mégot de cigarette en dehors des lieux prévus à cet effet. Enfin, il ajoute que les feu en forêt et les barbecues sauvages sont à éviter.

Vigilance et civisme

Le préfet appelle la population à la vigilance et au civisme afin de limiter les risques d’incendies. L’ensemble des moyens du Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS) sont mobilisés pour lutter contre les feux de forêt et de végétation. En cas d'incendie, appelez immédiatement le 18 ou le 112.