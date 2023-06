Dans un communiqué publié mardi 6 juin, la CGT appelle à un rassemblement jeudi 8 juin à partir de 12h devant la préfecture du Rhône.

Quelques minutes seulement après la fin de la manifestation du mardi 6 juin, qui s'était élancée à Lyon de la Manufacture des tabacs en fin de matinée en direction de Bellecour, la CGT a appelé, via un communiqué, à un nouveau rassemblement jeudi 8 juin, à partir de 12h, devant la préfecture du Rhône.

A lire aussi : Réforme des retraites à Lyon : entre 8 000 et 27 000 manifestants

"Le 8 juin devrait avoir lieu, si le gouvernement ne tente pas une nouvelle fois d'empêcher que les parlementaires s'expriment, le vote sur la proposition de loi visant à abroger le report de l'âge de départ à 64 ans" explique le communiqué de presse. L'union départementale des syndicats CGT du Rhône et de la Métropole de Lyon réclame toujours l'abrogation de l'âge de départ à la retraite et le retour à la retraite à 60 ans à taux plein.

Entre 27 000 et 8 000 manifestants mardi 6 juin

Après plus de quatre mois de lutte contre la réforme des retraites, mardi 6 juin, la 14e journée de mobilisation a réuni à Lyon entre 27 000 manifestants, selon les syndicats, et 8 000 selon la préfecture, bien moins que la précédente manifestation du 1er mai, qui avait mobilisé entre 45 000 selon l'intersyndicale et 17 000 selon la préfecture.

A lire aussi :

Comptage de manifestants à Lyon : le grand écart entre police et syndicats

A la veille d'une nouvelle manifestation à Lyon, "la colère reste forte"

Cette journée de mobilisation du mardi 6 juin a, de nouveau, été émaillée de quelques violences et de casse sur le parcours du cortège.