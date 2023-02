Lyon : la ligne B du métro interrompue dimanche

En raison de travaux sur la voie, la ligne B du métro lyonnais sera interrompue du dimanche 12 février au jeudi 16 février. Des bus prendront le relais.

En raison de travaux de prolongement jusqu'à Saint-Genis-Laval, la ligne B du métro lyonnais connaît des interruptions de circulation. Ce dimanche 12 février et jusqu'au 16 février inclus, elle ne circulera plus. Des bus relais seront mis à disposition entre la Gare de Part-Dieu et la Gare d'Oullins, avec un passage entre 7 et 15 minutes, et des itinéraires de substitution seront assurés.

A la suite de ces travaux, la ligne sera donc prolongée, avec deux nouvelles stations qui ouvriront normalement en fin d'année : Oullins-Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. "Un nouveau pôle multimodal doté d'un parc-relais nouvelle génération" verra également le jour à l'automne 2023, confirment les réseaux TCL.

Pannes et dysfonctionnements

En dehors de ces travaux, plusieurs pannes et autres dysfonctionnements ont engendré des désagréments et interruptions de services ces dernières semaines sur la ligne B. Le 10 février en matinée, le service était par exemple interrompu en raison d'une panne informatique. Fin janvier, une autre panne de plusieurs heures avait causé des désagréments pour les usagers.