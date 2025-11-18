Actualité
Conseil de la métropole Grand Lyon
Métropole Grand Lyon © Tim Douet

Métropole de Lyon : neuf entreprises présentent leurs projets d'économie circulaire

  • par La rédaction

    • La première promotion du programme Pivot Circulaire a présenté jeudi ses résultats à la Ruche industrielle. Quatre entreprises de la métropole de Lyon ont été accompagnées pendant un an.

    Neuf entreprises du territoire ont présenté le 14 novembre les résultats de leur participation au programme Pivot Circulaire lors de la journée de l'industrie circulaire à la Ruche industrielle. Ce parcours d'accélération de projet circulaire industriel leur a permis d'explorer des solutions concrètes durant près d'un an.

    Le programme a été lancé début 2025 par France Clusters avec l'appui de la Métropole de Lyon, l'ADEME, la Ruche Industrielle et un consortium d'experts. Il se déploie sous forme de sprints d'amorçage, d'ateliers collectifs et d'accompagnement individuel avec une approche en écosystème favorisant les échanges entre entreprises ayant déjà opéré leur transition.

    Parmi les participants figurent Nexans (câbles électriques), Citeos (éclairage urbain), CMS industrie (électronique), la Fonderie Pradel, le Groupe GM (produits d'accueil éco-responsables), le Groupe Atlantic (ventilation), Jetly (pompage), Rostaing (gants de protection) et SML (serrurerie). Une nouvelle promotion sera lancée en 2026 portée par trois clusters de la région : Polyméris, CARA et Pil'es. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 décembre 2025.

