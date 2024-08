Rhône : Stratégie de communication trop centrée, dîners parisien et note salée... Laurent Wauquiez dans le viseur de la Chambre régionale des comptes

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes envisagerait de se présenter aux élections législatives anticipées. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans un rapport, la Chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes épingle le président de la région, Laurent Wauquiez. Elle constate notamment une stratégie de communication coûteuse et trop centrée sur l’homme politique. A la liste du président, s'ajoutent également des frais de restauration onéreux.

Après le dîner des sommets, une autre révélation concernant la stratégie de communication et des dérives financières, vise Laurent Wauquiez, le président de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Dans une enquête relative à la communication des collectivités locales, dévoilée par Le Dauphiné Libéré, la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes devrait publier dans les prochaines semaines son rapport d’observation relatif à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les points qui ont retenu l’attention de la Chambre régionale des comptes : des dépenses de communication en hausse et des dîners parisiens très onéreux.

Des sondages et des études d’opinion largement “centrés” sur la personne du président

Selon Le Dauphiné Libéré, la chambre relève notamment que « l’amalgame entre le président du Conseil régional et la collectivité régionale peut mener à engager des dépenses qui ne sont pas uniquement motivées par des logiques de communication institutionnelle. »

La chambre s’étonne qu’une collaboratrice de cabinet gère tous les réseaux sociaux du président. Enfin, elle pointe du doigt “des sondages et des études d’opinion largement centrés sur la personne du président”.

Des dîners parisiens et une note salée

Les dîners, encore. La chambre pointe des frais de restauration de Laurent Wauquiez, et la note est salée. Ses nombreux déjeuners à Paris, avec des sénateurs et des journaliers, s'élèvent à 45 988 euros en 2023. Toujours selon Le Dauphiné Libéré, ses nombreux déjeuners à Paris, avec des sénateurs et des journaliers, s'élèvent à 45 988 euros en 2023. La Chambre régionale relève notamment un repas avec l’écrivain Michel Houellebecq, le 8 mars 2022, pour un coût total de 1 248 euros.

La Région promet de "faire des efforts"

La Région, jointe par nos confères, se défend, rappelant que les dépenses de communication du Conseil régional sont parmi les moins élevées en euros par habitant. Elle promet de faire des "efforts" et de "suivre les recommandations de la Chambre régionale des comptes".

D'après les informations recueillies par Lyon Capitale, pour une enquête sur les dépenses de communication des collectivités lyonnaises publiée en mai 2024, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a les dépenses de com' par habitant les moins élevées, après celles du Département du Rhône.

