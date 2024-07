Quelques heures après les révélations concernant la liste des invités du dîner des sommets, le groupe socialiste, écologiste et démocrate à la Région Auvergne-Rhône-Alpes a publié un communiqué dans lequel il dénonce des révélations "bien opportunes pour Laurent Wauquiez".

Leur réponse était attendue et n'a pas tardé. Ce lundi après-midi, quelques heures après les révélations de nos confrères de Lyon Mag concernant la liste des invités au dîner des sommets, le groupe socialiste, écologiste et démocrate à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a publié un communiqué pour revenir sur l'affaire qu'il ne cesse de dénoncer depuis deux ans.

"Il y a quelques semaines, nous apprenions que Laurent Wauquiez, refusant de nous transmettre la liste des invités au Dîner des Sommets comme le Tribunal Administratif de Lyon l'enjoignait à le faire, décidait de se pourvoir en cassation" débute le groupe d'opposition. "La diffusion de cette liste, en plein milieu de l'été, est bien opportune pour Laurent Wauquiez", poursuit-il.

Un dîner pour servir "les ambitions de Laurent Wauquiez"

Les Socialistes estiment que ces révélations sont une "tentative d'opération 'main-propres' en vue de la passation de la présidence de la Région". Laurent Wauquiez, élu le 7 juillet dernier député en Haute-Loire devrait désigner dans les prochaines semaines son successeur à la tête de la collectivité.

Lire aussi : "Dîner des sommets" de Laurent Wauquiez : les photos du repas dévoilées

Le dîner des sommets, organisé en 2022, n'aurait "servi que les ambitions et intérêts personnels de Laurent Wauquiez" selon le groupe politique. "Les projets et contrats mis en œuvre en partenariat avec ces acteurs ne sont pas nouveaux et précédaient largement la tenue de cette somptueuse réception. Il ne s'agissait pas, contrairement aux dires du Président de Région, de créer des synergies entre acteurs du territoire, mais bien de remercier des partenaires, presque exclusivement rhônalpins, triés sur le volet" complète-t-il dans son communiqué.

"Déontologiquement scandaleux"

"Que ces mondanités soient intégralement financées aux frais du contribuable, dans le plus grand secret et dans une opacité budgétaire totale est, non seulement déontologiquement scandaleux, mais aussi très douteux sur le plan de la légalité" estiment les socialistes. Selon l'opposition, cette affaire "illustre bien le double discours de Laurent Wauquiez, prêt à tout pour servir et nourrir à grands frais son ambition personnelle au détriment des Auvergnats et des Rhônalpins."

La divulgation ce lundi 22 juillet de la liste des invités, liste réclamée depuis plusieurs semaines par les groupes d'opposition régionaux, ne mettra pas fin pour autant à la polémique autour de ce fastueux repas. Dans le viseur du parquet national financier, Laurent Wauquiez "devra rendre des comptes aux Auvergnats et Rhônalpins" concluent les socialistes, écologistes et démocrates.