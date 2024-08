À Vichy, l’exposition exceptionnelle du photographe Nadav Kander

Rosamund Pike II, Los Angeles, 2014 et Main de Ronnie I, Londres, 2002

Événement incontournable chaque été, Portrait(s) est le rendez-vous photographique de Vichy qui, tout en investissant plusieurs lieux de la ville avec de nombreux artistes, transforme cette année son établissement thermal en un écrin mettant à l’honneur l’un des plus grands photographes contemporains, le Britannique Nadav Kander.

Reconnu pour ses portraits iconiques de célébrités mondiales et ceux plus intimes, comme pour ses photos monumentales de paysages liées aux problématiques environnementales, il présente cent œuvres – installations, films et photographies – dont certaines sont inédites.

Exposition exceptionnelle, La Fragile Beauté du monde est une immersion profonde dans son univers poétique et sensible qui touche au cœur de la condition humaine. À ne pas rater !

Portrait(s) – Du 7 juin au 29 septembre à Vichy – www.ville-vichy.fr