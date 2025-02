Après avoir dévoilé une partie de la programmation des Nuits Sonores 2025 à Lyon, les organisateurs ont partagé les noms de tous les artistes attendus.

Peggy Gou, Anetha, Ellen Allien ou encore Patrick Mason, après l'annonce de quelques noms d'artistes, on connaît la programmation complète des Nuits Sonores 2025, qui se dérouleront du 28 mai au 1er juin prochain. Au total, près d'une centaine d'artistes sont attendus.

Les Grandes Locos de La Mulatière auront cette année deux nouveaux espaces scéniques aménagés, Garage et Outdoor, en plus de Nef et Soundsystem. Pour les deux "Nuits", un site nocturne sera déployé avec trois scènes à La Sucrière, à Lyon.

On y retrouvera des artistes internationaux, français et locaux avec des styles de musique et d'animation très différents. Par ailleurs, la version 2025 "se dévoile derrière la thématique techno-politique", annoncent les Nuits Sonores.

Les Pass Day ne sont plus disponibles, mais il reste encore des billets Day, Closing Day et Nuit ainsi que des Pass Nuits. La programmation complète est à découvrir sur le site des Nuits Sonores.