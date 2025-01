Le Rassemblement national a ouvert une plateforme pour que ses adhérents puissent déposer leur candidature pour les prochaines municipales dans le Rhône.

Le deuxième tour des élections législatives, en juillet dernier, avait pour certains candidats du Rassemblement national (RN) virés au cauchemar. Après de nombreuses polémiques, entre prises de position ou aveux d'impuissances en débat télévisé, le président du parti Jordan Bardelle était allé jusqu'à qualifier de "brebis galeuses" des candidats de son propre rang. Dans le Rhône, néanmoins, les législatives avaient été historiques avec l'élection de deux députés : Tiffany Joncour dans la 13e circonscription et Jonathan Gery dans la 8e.

Pour autant, à moins de deux ans des prochaines législatives, la fédération du Rhône a décidé d'anticiper pour éviter d'éventuelles errances. Un casting en ligne a ainsi été lancé sur Internet, indiquent les représentants du RN au Progrès. "Un site a été créé afin de permettre à nos adhérents de déposer leur candidature pour les prochaines municipales mais aussi pour d’éventuelles législatives anticipées", précise à nos confrères Tiffany Joncour, députée et déléguée départementale.

"Il ne faut rien laisser au hasard"

Les candidatures, qui comprendront un CV et une vidéo personnelle de présentation, seront étudiées par l'élue et Andréa Kotarac, président régional du parti. Elles seront ensuite jugées par la commission nationale du RN. Contactés par Lyon Capitale, les deux représentants n'ont pas souhaité réagir.

"Il ne faut rien laisser au hasard, car on sait qu’aucune clémence n’est jamais accordée aux candidats du RN", ajoutait de son côté André Kotarac au Progrès. Et de déplorer une politique "de plus en plus violente".