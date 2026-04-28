Rhône : plusieurs infractions constatées lors d’un contrôle routier à Fontaines-sur-Saône

La brigade motorisée de Dardilly et une équipe cynophile ont mené un contrôle routier le 23 avril à Fontaines-sur-Saône. Une trentaine d’infractions a été relevée.

Les contrôles routiers se multiplient sur les routes départementales du Rhône. Le 23 avril dernier, la brigade motorisée de Dardilly et une équipe cynophile se sont donc rendues sur la commune de Fontaines-sur-Saône, permettant le constat d’une trentaine d'infractions.

Dans le détail, les forces de l’ordre ont constaté 5 utilisations du téléphone au volant, 2 défauts d’assurance, 3 défauts de contrôle technique ou encore 2 défauts de mutation de carte grise. Un automobiliste a également été interpellé après la découverte de produits stupéfiants et de 455 euros en billets dans son véhicule. Il est poursuivi pour transport et détention de produits stupéfiants.

Plusieurs mises en fourrière et une rétention immédiate du permis de conduire ont également été réalisées à l’issue de l’opération.