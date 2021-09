Rhône : plus d'un million de comptes ameli ouverts par l'Assurance Maladie

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a franchi le million d'inscriptions à ameli. Un chiffre notamment boosté par la crise sanitaire.

40 millions de comptes en France et plus d'un million dans le Rhône. Les comptes ameli de l'Assurance Maladie connaissent un large succès. Ils permettent aux usagers de bénéficier d'un espace numérique pour suivre leurs frais et informations de santé. Forte de ses 7 millions de nouveaux adhérents depuis 2019 à l'échelle du territoire national, la transformation numérique au sein des CPAM est plus qu'en marche.

La simplification des démarches, le téléchargement de l'attestation de vaccination contre le COVID-19 et la quarantaine d'autres services présents sur l'application permettent aux assurés de se tourner vers ces nouveaux outils digitaux. "Dans le même temps, l’institution reste soucieuse de garantir l’accès de ses services à tous, et porte une attention particulière au maintien des canaux à relation humaine (accueil, téléphone)" rappelle cependant la CPAM du Rhône dans un communiqué.

Le besoin d'une relation plus digitale

Dans le Rhône, plus de 1,6 million de demandes ont été formulées via le compte ameli depuis le début de l'année. Des demandes qui concernant principalement le téléchargement des attestations de droits, des relevés d'indemnités journalières ou la commande de Carte Vitale et de la Carte Européenne d'Assurance Maladie. C'est "le besoin d'une relation plus digitale lors de la crise sanitaire (limitation de déplacement, besoin de rapidité pour les démarches, augmentation des arrêts de travail...)" analyse la CPAM du Rhône.

Au sein du département, la CPAM du Rhône accompagne 13 000 professionnels de santé, 1,8 millions d'assurés sociaux et 50 000 entreprises dans l'accès à leurs droits.