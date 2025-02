Des travaux d'élagages ou encore de remise en état sont prévus sur des routes départementales du Rhône jusqu'au 24 février.

Le département du Rhône prévoit plusieurs travaux sur ses routes départementales jusqu'au lundi 24 février. Depuis ce lundi 17 février et jusqu'au 21 février, des travaux d'élagages sont réalisés sur la RD24 à hauteur de Pollionnay. La route est ainsi barrée de 8h30 à 15h30.

Du 19 au 21 février, à Chaponnay, des arbres seront coupés sur la RD151 et nécessiteront une circulation par alternat. Et enfin, du 24 février au 8 mars, des travaux de remise en état du platinage sont prévus sur le passage à niveau n°24 sur la RD70, au niveau de Fleurieux-sur-l'Arbresle, au nord-ouest de Lyon. La route sera barrée et une déviation sera mise en place par la RD30.

