Lyon : une manifestation des VTC ce mardi au Groupama stadium

Des chauffeurs VTC manifestent ce mardi à Lyon. (Photo by Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Les chauffeurs VTC sont appelés à se rassembler ce mardi à Lyon.

Ce mardi18 février, l'Association des Chauffeurs Indépendants Lyonnais (ACIL) organise un rassemblement sur le parvis du Groupama Stadium, en marge du lancement du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030 (COJOP 2030).

Une conférence de presse est prévue par l'organisation à 15 h au cours de laquelle le président du Cojop, Edgar Grospiron doit être présenté. Initialement prévue à Moûtiers, cette manifestation a été déplacée à Lyon suite à son interdiction.

Concurrence et agressions

De 12h à 16h, les chauffeurs VTC de l'ACIL se réuniront pour un "moment d’échange convivial en plein air", indiquent-ils. Ils avaient déjà organisé précédente réunion à Écully en novembre dernier.

L'ACIL dénonce une concurrence importante dans le secteur du transport de personnes et réclame "la mise en place d’un seuil d’admission régional à l’examen taxi/VTC", pour éviter une saturation du marché. "Il est impératif d’agir ensemble pour prévenir toute escalade des tensions", souligne-t-elle, invitant élus et décideurs à venir échanger avec ses membres à cette occasion.

Les récentes agressions et incendies de véhicules signalés en Savoie et Haute-Savoie ont exacerbé les tensions entre chauffeurs. L'ACIL espère attirer l'attention des autorités sur ces incidents et trouver des solutions pour apaiser le climat tendu au sein de la profession.

"Nous devons nous unir pour faire entendre notre voix et protéger notre métier", indique l'ACIL. "Ce rassemblement est une opportunité pour dialoguer directement avec ceux qui peuvent faire bouger les lignes."