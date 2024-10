Neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondation

Neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance pluie-inondation dont 5 en vigilance orange ce mardi.

Un important épisode pluvio-orageux balaye l'est du pays ce mardi et touche une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, Météo France a placé neuf départements de la région en vigilance pluie inondation. Le Rhône, l'Ain, la Loire, l'Isère et l'Ardèche sont même en vigilance orange ce mardi tandis que la Haute-Loire, la Drôme, la Savoie et le Haute-Savoie sont concernés par une vigilance jaune.

Dans le Rhône, la vigilance sera valable jusqu'en milieu de journée. Le retour à un temps sec est attendu pour la soirée après des pluies intenses jusqu'à midi.

Cinq départements en vigilance orages

En plus de ces vigilances pluie-inondation, cinq départements sont en vigilance orages pour la journée de mardi. Il s'agit du Rhône, de l'Ain, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche.