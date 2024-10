Lyon Braderie Festival, revient du 11 au 13 octobre prochain pour sa 3ème édition, organisée dans le 1er et 2ème arrondissement lyonnais.

Du 11 au 13 octobre prochain, Lyon Braderie Festival revient pour sa 3ème édition et s'empare de la Presqu'île. Du bas des Pentes de la Croix-Rousse à la Place Bellecour, avec quelques autres zones concernées telles que la rue Victor Hugo, la rue de la Charité et le pôle de loisir de Confluence, les commerçants exposeront à prix réduits tout au long du week-end.

Au programme, des prix attractifs sur plusieurs grandes marques de mode, sport, beauté, multimédia, la présence de plusieurs pôles d'animations, et un centre-ville entièrement dédié aux piétons.

Liste des commerçants participants içi.

Plusieurs pôles d'animations

Lors de l'événement, plusieurs pôles d'animations seront dispersés sur toute la Presqu'île, avec la présence notamment, d'un "food-court" Place de la République, accueillant 16 restaurateurs. Le jardin des Jacobins, abritant des créateurs et des spécialités gourmandes autour du végétal, un "Open-air" place Sathonay ouvert pour petits et grands. Et plusieurs stands de seconde main, une brocante, et un vide-grenier au pôle de loisir de Confluence.

Programmation complète dans ce lien.

