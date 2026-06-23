Une enquête a été ouverte après l’agression présumée d’une enfant de 11 ans dans le 5e arrondissement de Lyon. Les faits se seraient produits après des échanges sur Snapchat avec une personne dont elle ignorait la véritable identité.

Une fillette de 11 ans aurait été agressée le 10 juin dernier dans un appartement du 5e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, l’enfant pensait correspondre sur Snapchat avec un jeune de son âge, sans savoir qu’un adulte se cachait derrière le profil utilisé.

Les faits se seraient déroulés en pleine journée. La victime serait parvenue à quitter les lieux avant de déposer plainte. Alertés, les enquêteurs ont lancé des investigations.

La Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a confirmé l’interpellation d’un suspect. Des témoins auraient notamment aperçu l’homme quitter les lieux en voiture. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances précises des faits.