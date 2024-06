Rhône : à Propières, une délégation spéciale nommée en urgence

Après la démission de tous les membres du conseil municipal de Propières dans le Rhône, les élections qui devaient se tenir le 30 juin ont été annulées. Une délégation spéciale a été nommée par la préfecture du Rhône.

La dissolution de l’Assemblée nationale annoncée par le président Emmanuel Macron et les élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet viennent perturber le calendrier de la commune de Propières, dans le Rhône. La commune qui a en effet subi la démission de son maire et de tous les membres de son conseil municipal devait de ce fait organiser de nouvelles élections le dimanche 30 juin. Un scrutin annulé car "l’arrêté préfectoral du 17 mai 2024 ne correspond plus au nombre de siège à pourvoir", annonce ce lundi la préfecture du Rhône.

Une délégation spéciale nommée ce lundi

Face à cette situation inédite et dans l’impossibilité de constituer un conseil municipal avant le mois de septembre, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a décidé de la mise en place d’une délégation spéciale dès ce lundi 10 juin. Cette dernière sera composée de trois membres et devra ensuite élire un président et deux vice-présidents.

La délégation aura pour mission d’organiser les nouvelles élections municipales qui se dérouleront désormais les 8 et 15 septembre, mais également d’assurer "la continuité des services publics communaux", précise encore les services de l’État, jusqu’à la constitution du nouveau conseil municipal.

