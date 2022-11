Rhône : 5,12% de la population est diabétique

Le 14 novembre 2022, dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc organise une journée ouverte à tous, consacrée à l'information, la sensibilisation et le dépistage du diabète.

Au sein de l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc dans le 7e arrondissement, et dans le cadre de la Journée mondiale du diabète du 14 novembre, une journée (10h-17h) sera consacrée à l'information, la sensibilisation et le dépistage du diabète.

Les visiteurs présents lors de cette journée auront la possibilité de répondre à un questionnaire visant à évaluer leur risque de développer du diabète. Grâce à des spécialistes présents sur place, des explications sur la maladie, ses différentes formes et les moyens de la soigner, seront partagées.

Des kinésithérapeutes et des diététiciens recommanderont des bonnes pratiques à adopter en matière d'activité physique et d'alimentation. Les visiteurs pourront aussi faire tester leur taux de glycémie, via un prélèvement sanguin.

Les différentes formes de diabète connues

Le diabète sucré est une affection métabolique de longue durée (ALD), caractérisée par un taux de sucre dans le sang trop élevé, principalement divisé en deux types:

Le type 1 survient essentiellement chez l'enfant ou un adulte jeune, représentant 6% des cas de diabète. L'organisme ne reconnaît plus ses cellules bêta et les détruit (les cellules bêta sont détruites par des anticorps et des cellules de l’immunité, les lymphocytes, fabriquées par l’organisme). Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Le glucose ne pouvant entrer dans les cellules retourne dans le sang. Le taux de glucose dans le sang s’élève alors.

Le diabète de type 2, forme la plus fréquente (plus de 90%) survient essentiellement chez l'adulte, mais peut apparaître également chez certains adolescents. Il est généralement le résultat d'une surcharge pondérale et du manque d'activité sportive.

Un problème majeur de santé publique

Le diabète constitue un problème de santé publique majeur national et aussi international. En 2021, le Centre européen d'étude du diabète recensait plus de 537 millions de personnes affectées par la maladie, dont 61 millions en Europe.

Aujourd'hui, en France, plus de 3,5 millions de personnes sont traitées par médicaments, soit 5,3% de la population (données 2020 Santé Publique France) et dans le Rhône, ce pourcentage s'élève à 5,12%.

Cette maladie est en constante progression et figure parmi les trois premières maladies prises en charge en tant qu'affection longue durée en France.

Des gestes de prévention simples et efficaces face au diabète

Santé Publique France recommande une activité physique régulière et une alimentation équilibrée pour permettre de prévenir l'apparition d'un diabète de type 2. Pour les personnes atteintes de ce diabète et pour éviter les complications, l'Agence nationale recommande d'avoir une bonne hygiène de vie. Il est également recommandé de faire surveiller régulièrement son taux de glycémie.

