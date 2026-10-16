Retour des Gilets jaunes : le point sur les blocages et rassemblements prévus autour de Lyon ce samedi 17 octobre

Ce samedi 17 octobre, les Gilets jaunes seront de retour. De nombreux rassemblements et blocages sont annoncés à Lyon et dans le Rhône. On fait le point sur ce qui est prévu.

Les appels à la mobilisation se multiplient dans l’agglomération lyonnaise pour ce samedi 17 octobre. Dans un contexte de hausse des prix des carburants et du coût de la vie, le mouvement des Gilets jaunes annonce son retour et espère une convergence des luttes avec les lycéens et étudiants, les personnels de l’Éducation nationale ou encore les agriculteurs, même si ces derniers ont annoncé un rassemblement le lundi 19 octobre.

La carte publiée sur le site du 17 octobre recense plusieurs dizaines d’actions dans Lyon et ses environs. Des points de blocage sont annoncés dès les premières heures de la journée. À Lyon, le pont Gallieni pourrait être bloqué à partir de 5h. Des actions sont également prévues à 10h à la gare de la Part-Dieu (Lyon 3e) et à l’entrepôt pétrolier du port Édouard-Herriot (Lyon 7e).

L’agglomération risque d’être fortement impactée. À Feyzin, un blocage de la raffinerie Total est aussi annoncé pour 5h. À Bron, un barrage filtrant pourrait être organisé sur le boulevard Laurent-Bonnevay à partir de 14h. Sur les autoroutes, des actions sont également annoncées. Sur l’A6, un rassemblement est prévu à 7h30 au péage de Belleville-sur-Saône, avant une opération "péage gratuit" annoncée à Limas vers 9h.

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Des manifestations prévues à Lyon

À Lyon, une manifestation doit se tenir à 8h devant la préfecture du Rhône, puis un autre rendez-vous est annoncé à 10h devant la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement. Le principal rassemblement est prévu à 14h place Bellecour. Une mobilisation est également annoncée à 19h au marché des États-Unis.

À ce stade, la préfecture du Rhône n’a pas indiqué si un parcours avait été déclaré pour les manifestations annoncées à Lyon. Il se pourrait donc que ces rassemblements s’effectuent sans l’accord des autorités, comme ce fuet déjà le cas à plusieurs reprises dans le passé lors du mouvement des Gilets jaunes.

L’intersyndicale prépare, de son côté, une nouvelle date de mobilisation à Lyon. Celle-ci devrait avoir lieu le mercredi 4 novembre prochain.

La liste des actions prévues ce samedi 17 octobre :

Manifestations

- Lyon : manifestations devant la préfecture du Rhône à 8h, la Manufacture des Tabacs à 10h, place Bellecour à 14h puis au marché des États-Unis à 19h

- Givors : rassemblements au rond-point Carrefour (9h), au pont de Givors (10h)

- Vaulx-en-Velin : manifestation devant la mairie (11h30)

- Vénissieux : manifestation Boulevard Lénine à (11h30)

- Villeurbanne : manifestation place Wilson (10h)

- Saint-Romain-de-Popey : rassemblement sur un rond-point (9h30)

- Lentilly : rassemblement sur la RN7 (10h)

- Trévoux : manifestation devant la mairie (10h30)

- Villefranche-sur-Saône : manifestation place de la Libération (14h)



Blocages

- Lyon : blocages du pont Gallieni (5h), à la Part-Dieu et à l'entrepôt pétrolier du port Édouard Herriot (10h)

- Feyzin : blocage de la raffinerie (5h)

- Bron : barrage filtrant Boulevard Laurent Bonnevay (14h)

- Limas : opération péage gratuit (9h)

- Vaugneray : blocage route de Bordeaux (10h)

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