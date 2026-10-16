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Le datacenter devrait être construit à la place de l’ancienne barre d’immeuble UC1 à Bron. @Maps

Le projet de datacenter qui pourrait voir le jour près de Lyon ne fait pas l’unanimité

  • par Corentin Lucas

    • Un collectif d’habitants s’est réuni mercredi 14 octobre à Bron pour dénoncer le manque d’information et de concertation autour du projet de datacenter prévu à la place de l’ancienne barre d’immeubles UC1.

    Le projet de construction d’un datacenter dans le quartier de Parilly, à Bron, avance petit à petit, mais ne fait clairement pas l’unanimité auprès des habitants. Réunis ce mercredi 14 octobre au square Laurent-Bonnevay, une trentaine d’habitants ont exprimé leurs inquiétudes concernant les conséquences de ce datacenter, mais aussi leur incompréhension face au manque de concertation.

    Celui-ci, porté par la Métropole de Lyon et la Ville de Bron, devrait voir le jour à la place de l’ancienne barre d’immeubles UC1, démolie en 2022. Des locaux de 1 000 m2 doivent accueillir ce centre qui a pour but de stocker et de traiter des données numériques. Le datacenter pourrait voir le jour en 2028, après deux ans de travaux. Le calendrier prévisionnel prévoit un début de chantier avant la fin de l’année 2026.

    Lire aussi : 17 000 m² supplémentaires : le plus grand data-center de la Métropole de Lyon veut doubler sa superficie

    Les riverains s’interrogent

    Lors de cette réunion citoyenne, les habitants ont établi la liste de leurs interrogations. Dedans, on y retrouve les risques d’incendie, la sécurité du site, la pollution, le système de refroidissement ou encore les nuisances sonores. Mais c’est surtout l’absence d’information qui alimente cette colère selon Le Progrès. De son côté, la Ville de Bron assure à nos confrères avoir déjà évoqué le projet à plusieurs reprises dans son magazine municipal B(r)onjour.

    Récemment, l’appel à projets lancé pour la réalisation du datacenter a été remporté par l’entreprise française Oui.do/Things, à travers sa filiale Moji. En revanche, le projet n’est pas encore définitivement acté. Un arbitrage doit encore être effectué en novembre, permettant de lancer, ou non, ce chantier.

    Lire aussi : Data centers : "Le potentiel sur Lyon mérite d’être développé"

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