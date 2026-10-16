Lyon : un chef pâtissier sacré Meilleur Ouvrier de France avec l'aide de l'intelligence artificielle

Joannic Taton, chef pâtissier à l'Institut Lyfe, a décroché le prestigieux titre de Meilleur Ouvrier de France en pâtisserie-confiserie. Une réussite pour laquelle il s'est notamment appuyé sur l'intelligence artificielle.

Après deux finales en 2015 et 2023, la troisième tentative aura été la bonne pour Joannic Taton. Le chef pâtissier de l'Institut Lyfe, anciennement Institut Paul Bocuse, a remporté le concours de Meilleur Ouvrier de France.

Pour cette édition, il avait choisi le thème "Le temps transmis", consacré à la transmission des savoir-faire entre générations. Son buffet réunissait notamment des sculptures en chocolat et en sucre, un croquembouche et plusieurs créations pâtissières.

Et pour réussir sa préparation originale, le chef a collaboré avec Morgane Soulier, spécialiste de l'intelligence artificielle générative, pour imaginer les formes de ses pièces et leur présentation.

L'IA est toutefois restée un outil de recherche artistique, Joannic Taton conservant la maîtrise des recettes, des techniques et de la réalisation de ses créations.