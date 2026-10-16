Pourquoi les noms des joueurs de l'OL seront-ils floutés dimanche face à Nice ?

Corentin Tolisso après la victoire de l’Olympique Lyonnais face à Anderlech en Ligue Europa. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Les joueurs de l'Olympique lyonnais porteront des maillots inhabituels dimanche 18 octobre, lors de la réception de Nice à 20h45. Leurs noms seront volontairement floutés pour sensibiliser le public à la santé visuelle.

Vous risquez de voir flou dimanche soir au Groupama Stadium ou devant votre téléviseur. À l'occasion du match OL-Nice, les noms inscrits dans le dos des joueurs apparaîtront flous dans le cadre d'une opération baptisée "Le floot".

Cette initiative, menée par la Ligue de football professionnel (LFP) et le spécialiste de l'optique Essilor, vise à sensibiliser les supporters à l'importance de faire contrôler leur vue, dans le prolongement de la Journée mondiale de la vue.

L'opération concernera également les rencontres Le Mans-Toulouse et Paris FC-Rennes en Ligue 1, ainsi que Metz-Sochaux en Ligue 2.

Des messages de prévention seront par ailleurs diffusés sur les écrans géants des stades et sur les réseaux sociaux des clubs concernés.