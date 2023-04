Anne Brugnera, députée Renaissance de Lyon, se montre optimiste sur les chances de la majorité présidentielle à surmonter les blocages liées à la réforme des retraites.



Alors que les mobilisations contre la réforme des retraites se poursuivent et à quelques jours des manifestations du 1er mai, Anne Brugnera se veut optimiste sur la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron : "on oublie l'impopularité des Présidents de la République et l'impopularité des réformes des retraites. Emmanuel Macron a mis en place une réforme dans un contexte particulier. Elle a généré des mécontentements et on en voit un reliquat".

La députée Renaissance revient aussi sur la colère contre les institutions qui revient souvent chez les manifestants ou dans l'opinion. "Nous devons trouver des compromis avec des oppositions qui ne sont pas à la hauteur. Nous cherchons des groupes républicains pour travailler avec nous".