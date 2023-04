À Lyon, l'expédition Khéops va se prolonger jusqu'en décembre

L'expédition Khéops en réalité virtuelle prolonge son aventure au public jusqu'au 24 décembre 2023, dans le centre commercial de la Confluence à Lyon.

Les portes de l'Egypte sont ouvertes aux Lyonnais grâce à la réalité virtuelle dans une salle de plus de 850 m² située au cœur du centre commercial la Confluence, à l'emplacement de l'ancien Décathlon, à Lyon. Un voyage vraiment immersif qui se tient depuis le 3 novembre 2022 et qui est prolongé jusqu'au 24 décembre 2023 ont annoncé les organisateurs. À cette occasion, le contenu de l'expédition évolue, avec un "parcours fluidifié et optimisé pour une expérience toujours plus immersive.

Plus de 80 000 visiteurs

Depuis le début de l'exposition immersive, près de 80 000 visiteurs sont entrés dans les coulisses de la pyramide de Khéops, l'une des sept merveilles du monde. Une visite dans laquelle le visiteur est plongé au cœur de la pyramide et du tombeau du roi. Comme dans la réalité, tous les détails comptent : on peut apercevoir la fumée d'un thé chaud, l'ombre des personnages virtuels, des oiseaux volants dans le ciel, le détail des pierres creusées, les reliefs, les plantes aquatiques...

