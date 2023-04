24°c attendus à Lyon avant un risque d’orages ce vendredi 

La barre des 20°c devrait être largement dépassée ce vendredi 28 avril entre Rhône et Saône. Des orages devraient également succéder à ces fortes températures.

La fin du mois d’avril approche et cela flaire déjà bon l’été entre Rhône et Saône. D’après les prévisions de Météo France, ce vendredi 28 avril le thermomètre va ainsi grimper jusqu’à 24°c à Lyon, soit 6°c de plus que les normales de saison pour un mois d’avril. Les températures s’annoncent élevées dès le début de matinée puisqu’il devrait déjà faire 14°c à 8 heures, puis 22°c à midi.

Les pluies annoncées à partir de 18 heures, puis les orages qui pourraient éclater par la suite, sur les coups de 21 heures, ne feront guère redescendre le mercure. Comptez ainsi une vingtaine de degrés ce soir.