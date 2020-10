Reconfinement à Lyon : quels commerces ouverts vendredi ? Les détails du Premier Ministre en direct

Confinement, acte 2. La France sera reconfinée dès ce jeudi soir, minuit. Quels commerces vont rester ouverts ? Combien d'attestations ? Le Premier Ministre détaille ce nouveau confinement dès 18h30 ce jeudi. Lyon Capitale vous propose de suivre les annonces en direct.

Comment va se dérouler ce confinement numéro 2 en France ?

Les écoles, les collèges, les lycées vont rester ouverts. Le travail aussi, va continuer. Et les commerces ? On sait d'ores et déjà que tous les bars, tous les restaurants, tous les musées, tous les cinémas vont rester fermés. Mais quid des commerces jugés "essentiels" ? Sont-ils les mêmes que lors du 1er confinement ? Combien d'attestations faudra-t-il pour sortir ? Dans quelles conditions ?

De nombreuses questions restent en suspens.

Le Premier Ministre et plusieurs ministres vont détailler les nouvelles mesures ce jeudi soir à 18h30.

Lyon Capitale vous propose de suivre ces nouvelles annonces en direct

Sur mobile, si le direct ne s'affiche pas, vous pouvez le lancer en cliquant ici.