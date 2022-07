Lyon : le rachat d'Euronews approuvé par Bercy

Le rachat de 88 % des parts de la chaîne d'information Euronews a été autorisé par le ministère de l'Économie et l'organigramme du média se dévoile un peu plus.

Le ministère de l’Économie a validé le rachat de 88 % des actions d’Euronews par Alpac Capital en juin dernier. Mardi 5 juillet, le média basé à Lyon annonce que le gestionnaire de fonds d'investissement basé au Portugal devient l'actionnaire majoritaire de la chaîne.

Ces parts étaient jusqu'ici détenues par la filiale MGN de Naguib Sawiris, un homme d'affaires égyptien entré au capital de la chaîne en 2015. Le nouveau fonds d'investissement est détenu par Luis Santos et Pedro Vargas David. Le premier n'est autre que le fils de Fernando Santos, actuel sélectionneur de l’équipe de football du Portugal, tandis que le second est le fils d'un ancien député PSD (Parti social démocrate) du Parlement européen et conseiller politique du Premier ministre hongrois, Viktor Orbán.

Lire aussi : Lyon : la chaîne Euronews rachetée par des repreneurs aux drôles de CV

Un casting surprenant qui, conjugué à l'interdiction de diffusion en Russie , a ébranlé la rédaction du média. Pedro Vargas David a tenu à rassurer les journalistes de la chaîne en expliquant que " l'offre européenne et indépendante d'Euronews doit non seulement être soutenue mais surtout renforcée". Une fois le rachat entré en cours de finalisation, Euronews a nommé Guillaume Dubois, ancien Directeur Général de BFM TV et Directeur d’antenne chez LCI, au poste de Directeur Général du groupe.