Réaménagement de la rive droite du Rhône à Lyon : un espace de concertation ouvre ce mercredi place des Terreaux

La Métropole de Lyon et la ville de Lyon ont lancé, depuis le lundi 8 novembre et jusqu’au 30 décembre prochain, une grande concertation sur le projet de réaménagement de la rive droite du Rhône, entre le tunnel de la Croix-Rousse et l’échangeur de Perrache. Un espace de concertation ouvre ce mercredi sur la place des Terreaux.



Après le grand aménagement des Berges du Rhône, à Lyon, où désormais bars, restaurants, promeneurs, marcheurs pullulent tout au long de l'année, se pose la question de l'autre rive. Le long de l'Hôtel-Dieu. Comment réaménager cette rive droite du Rhône pour la rendre plus attractive, plus accueillante, plus apaisée ?

Le projet n'est pas nouveau. Lyon Capitale vous proposait un petit zoom sur les idées qui avaient déjà existé pour le réaménagement de cet axe (Voir ICI). Des projets bien anciens, qui n'ont jamais vu le jour... Notamment devant le magnifique Hôtel-Dieu, en plein cœur de la capitale des Gaules.

L’exécutif écologiste de la Métropole de Lyon et de la ville de Lyon comptent aller au bout de ce projet. Une large concertation a démarré depuis le lundi 8 novembre, jusqu'au 30 décembre 2021, pour : réfléchir, discuter, de la réhabilitation complète des quais du Rhône, rive droite, entre le pont de Lattre de Tassigny, au nord, au niveau du tunnel de la Croix-Rousse, jusqu'au pont Galliéni, au sud, à Perrache. Une portion de 2,5km.



Du 15 au 18 décembre, un espace de concertation est ouvert sur la place des Terreaux. Les visiteurs pourront y découvrir les enjeux du projet (requalification de la M6/M7, restructuration des moyens de transport dans le périmètre...), l'histoire de la rive droite du Rhône et aussi apporter leur contribution à la concertation publique. Il est possible aussi de se renseigner, et de participer à la concertation, en consultant le dossier de concertation sur la plateforme : jeparticipe.grandlyon.com mais aussi à l'Hôtel de Métropole et dans les mairies d'arrondissement de Lyon.

Les premiers travaux espérés en 2025

L'ambition de la ville de Lyon et de la Métropole de Lyon est notamment de réduire les voies de circulation sur cette rive droite du Rhône. Mais pas seulement. "On a lancé une concertation pour définir collectivement ce qu'on veut pour cet espace-là, pour ce grand projet de requalification de 2,5km L'objectif, c'est de retrouver l'espace public, de pouvoir se réapproprier cet espace public en faveur des habitants, de recréer un lien avec le Rhône", expliquait Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités et des espaces publics, au mois de novembre, sur le plateau de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono.

"C'est une autoroute urbaine, un espace complètement sacrifié à la voiture.

"A des endroits, on a 10 voies, voir parfois 14 voies (avec les espaces de stationnement) dédiées à la voiture, c'est une autoroute urbaine, un espace complètement sacrifié à la voitureIl y a un enjeu de retrouver des espaces de promenades, un accès au fleuve, comme on l'a sur les berges du Rhône, qui est devenu un lieu de destination et pas juste de flux", ajoutait l'adjoint au maire de Lyon. Lyon veut reconquérir ses deux rives.

Un budget d'environ 100M d'euros est annoncé par la Métropole de Lyon pour le projet, dont une trentaine d'ici 2026. Les premiers travaux sont espérés en 2025.

Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités et des espaces publics, était l'invité de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono, au mois de novembre, pour évoquer ce projet de réaménagement de la rive droite du Rhône