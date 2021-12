Nouvelle opération "la voie est libre" à Lyon : quelles rues seront piétonnes ce week-end avant Noël ?

Pour la 4e fois depuis l'arrivée de la nouvelle équipe municipale écologiste à la tête de la ville de Lyon, des rues de Lyon seront piétonnes lors du week-end du 18-19 décembre, le dernier avant Noël. Une trentaines de rues de Lyon seront "ouvertes" entièrement aux piétons.

Le dispositif "La Voie est libre" est de retour le week-end du 18-19 décembre à Lyon. Samedi 18 décembre et dimanche 19 décembre, une trentaine de rues de Lyon seront fermées à la circulation pour permettre aux piétons de déambuler en toute tranquillité. L'opération organisée par la municipalité se déploiera sur la Presqu'île, dans les 1er et 2e arrondissement, ainsi que dans les 4e et 7e arrondissements.

Des actions ciblées qui pourraient se pérenniser au cours des prochains mois ? C'est la volonté de la mairie de Lyon. "Le projet d'apaisement de la Presqu'île pourra commencer en 2022", a expliqué Valentin Lungenstrass sur le plateau de 6 minutes chrono au mois de novembre. Il avait plus longuement évoqué le sujet de la piétonisation de Lyon pour Lyon Capitale au mois d'octobre.

"Sur la Presqu'île, on peut aller vers un apaisement très fort. Il faut juste trouver un équilibre entre accès riverains/liveurs etc et secteur piéton. Ca sera soumis à la concertation, et ça sera très largement discuté à la concertation, il y a aura un mixte de ce que l'on appelle dans les villes italiennes "zone à trafic limité" - ce que Paris souhaite mettre en place dans son centre - c'est à dire un accès autorisé pour les riverains, les livreurs, les infirmiers (infirmières) etc... et pour tout le reste ça sera non", ajoutait Valentin Lungenstrass.

Lors de cette édition de "La Voie est libre", certains véhicules sont autorisés à circuler et stationner, avec ou sans justificatif.

Services d’urgence, d’intervention, de secours et de services publics

Transports de fonds

Convois funéraires

Bus TCL

Les véhicules autorisés à circuler et à stationner dans les périmètres (sauf rues interdites), sur présentation d'un justificatif :

Riverains habitants, sur présentation de la vignette de stationnement résidentiel et/ou facture domiciliée

Non-résidents disposant d’un garage, sur présentation d'un justificatif.

Stationnement autorisé sur votre emplacement privé

Stationnement autorisé sur votre emplacement privé Personnes à mobilité réduite, sur présentation de la carte mobilité inclusion

« Stationnement »

« Stationnement » Professionnels de santé, sur présentation du caducée ou de la carte professionnelle

Artisans en intervention, sur présentation du carnet de commande.

Véhicules en auto-partage labellisés, avec vignette de label sur le pare-brise

VTC, sur présentation des deux macarons officiels. Arrêt autorisé, uniquement pour la dépose de clients

Livreurs, sur présentation du bon de livraison. Les livraisons seront autorisées avant 11h

Taxis, en activité avec leurs véhicules de fonction

Clients des hôtels, sur présentation du bon de réservation - voucher

Arrêt autorisé, uniquement pour pose et dépose de bagages

Arrêt autorisé, uniquement pour pose et dépose de bagages Véhicules de déménagement, sur présentation de l'arrêté de stationnement

Auto-écoles Arrêt autorisé pour dépose d'élèves

Lire aussi : Une partie du cours Charlemagne piétonnisée : Quid désormais du reste de la Presqu'île, et à Lyon ? Décryptage