Réaménagement de la rive droite du Rhône à Lyon : la grande concertation publique débute enfin

La Métropole de Lyon lance, du lundi 8 novembre jusqu’au 30 décembre prochain, sa grande concertation à propos du réaménagement de la rive droite du Rhône.

Quinze ans après son inauguration par Gérard Collomb, la rive droite du Rhône est au cœur d’un projet des écologistes de la Métropole et de la Ville de Lyon. Lundi 8 novembre débute une concertation, afin de faire avancer le réaménagement de la rive, où la circulation automobile reste majoritaire. Elle prendra fin le 30 décembre 2021. Les lyonnais peuvent participer sur une plateforme en ligne, qui rencontre quelques difficultés au lancement lundi 8 novembre au matin. Les services de la Métropole indiquent que le problème sera réparé dans la journée.



Comment réaménager cette rive droite du Rhône pour la rendre plus attractive, plus accueillante, plus apaisée ? Le projet ne date pas d'aujourd'hui. À ce propos, Lyon Capitale vous proposait un petit zoom sur les idées qui avaient déjà existé pour le réaménagement de cet axe (Voir ICI). Des projets bien anciens, qui n'ont jamais vu le jour...

Mesure phare de sa mandature, l’exécutif écologiste de la Métropole entend aller au bout de son idée. Mais avant cela, il faudra répondre à plusieurs questions. C’est tout l’intérêt de la large concertation qui démarre ce lundi 8 novembre : réfléchir, discuter, de la réhabilitation complète des quais du Rhône, rive droite, entre le pont de Lattre de Tassigny, au nord, au niveau du tunnel de la Croix-Rousse, jusqu'au pont Galliéni, au sud, à Perrache.