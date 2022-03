Laurence Boffet, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la participation et des initiatives citoyennes, est l'invitée de 6 minutes chrono. Elle revient sur le grand projet de réaménagement de la rive droite du Rhône, à Lyon.

La Métropole de Lyon et la ville de Lyon ont lancé une grande concertation en novembre et décembre 2021 sur le projet de réaménagement de la rive droite du Rhône, entre le tunnel de la Croix-Rousse et l’échangeur de Perrache, une portion de 2,5 km. Après le grand aménagement des Berges du Rhône, à Lyon, où désormais bars, restaurants, promeneurs, marcheurs pullulent tout au long de l'année, se pose la question de l'autre rive. Notamment devant le magnifique Hôtel-Dieu, en plein cœur de la capitale des Gaules. Comment réaménager cette rive droite du Rhône pour la rendre plus attractive, plus accueillante, plus apaisée ?

"Il y a trois éléments qui ressortent de la concertation"

Laurence Boffet, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la participation et des initiatives citoyennes, est venue présenter sur le plateau de Lyon Capitale, dans l'émission 6 minutes chrono, les conclusions de la concertation. Elle explique :

"Il y a trois éléments qui ressortent et qui font parfois débat :

- la place de la voiture. Tout le monde est d'accord pour un peu rectifier, mais à quel point ? Quelles sont les conséquences ? Il y a des questionnements, y compris des divergences entre les habitants. Certains sont pour réduire drastiquement la place de la voiture, d'autres beaucoup moins.

- l'aspect qui lie la rive droite du Rhône avec la Presqu'île et son avenir. Il y a un fort questionnement avec d'autres projets qui pourraient impacter plus globalement la Presqu'île(comme celui d'apaisement de la Presqu'île)



- un large consensus pour dire qu'il faut remettre de la nature sur les quais, de l'espace vert"

Des aménagements transitoires entre 2023 et 2025, des travaux définitifs à partir de 2025

L'ambition de la ville de Lyon et de la Métropole de Lyon est notamment de réduire les voies de circulation sur cette rive droite du Rhône. Mais pas seulement. La vice-présidente de la Métropole de Lyon rappelle qu'"on est très en amont dans ce projet. Il n'y a pas encore d'aménagement déjà prévu. Aucun plan n'est sorti".

Les premiers travaux, c'est pour quand ? "Les travaux vont se réaliser de façon définitive à partir de 2025. On peut imaginer qu'on fasse des expérimentations ou des aménagements transitoires, non définitifs, entre 2023 et 2025", ajoute Laurence Boffet.

Un budget d'environ 100M d'euros est annoncé par la Métropole de Lyon pour le projet, dont une trentaine d'ici 2026.