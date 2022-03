Un temps doux prévu à Lyon jeudi 03 mars

Vue sur les tours Incity, Oxygène et Part-Dieu De Lyon. @WilliamPham

Malgré les nuages, les températures seront clémentes à Lyon pour un début de mois de mars.

Le soleil ne sera pas de la partie à Lyon, jeudi 3 mars. Les nuages vont recouvrir le ciel lyonnais jeudi, malgré quelques éclaircies en après-midi et en soirée. Pour autant, les températures seront plutôt bonnes en pleine journée, bien qu'assez fraîches en début et fin de journée. Les températures avoisinent 5 degrés vers 7 heures et s'approcheront des 14 degrés en début d'après-midi.

Le temps sera sec, avec un léger vent qui se lèvera en après-midi. Les températures maximales se situent deux degrés au-dessus des normales de saison, selon Météo France.