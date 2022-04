Reconstruction de la droite : Laurent Wauquiez candidat aux législatives ?

Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez pourrait être candidat aux législatives, en juin 2022.

Après la présidentielle, tous les appétits sont désormais tournés vers les législatives. Elles permettent l'élection des 577 députés à l'Assemblée nationale.

Selon des informations du Progrès ou de Tribune de Lyon, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, réfléchirait à se présenter aux législatives en Haute-Loire.

Réélu à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la 2e plus peuplée de France, en 2021, Wauquiez pourrait choisir un mandat national pour peser dans la reconstruction de la droite.

"Sa force, c’est sa région et le bilan qu’il a. Mais on se rend compte aussi avec les échecs de Valérie Pécresse et d’Anne Hidalgo que ça ne compte pas ou en tout cas que cela ne suffit pas. Laurent Wauquiez peut affirmer une ligne. Il incarne quelque chose et il a les capacités. Il a envie de s’engager, mais pas n’importe comment. Celui qui mènera les législatives risque de se prendre une veste", anticipe un de ses vice-présidents. Un papier complet à retrouver dans le magazine Lyon Capitale du mois de mai, en vente dès ce vendredi 29 avril.

En cas d'élection comme député, Wauquiez devrait quitter son poste de président de la région, loi sur le cumul des mandats oblige.