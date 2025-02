Une équipe marseillaise est suspectée d'être à l'origine de plusieurs fusillades, dont celle survenue le soir d'Halloween au Tonkin, à Villeurbanne.

Le 31 octobre dernier, soir d'Halloween, un homme perdait la vie, tué d'une balle dans la tête par un homme armé d'un fusil de chasse, sur un point de deal dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne. La piste du règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est privilégiée. Les investigations de la brigade criminelle et de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) s'intéressent alors à une équipe de malfaiteurs marseillais, rapporte Le Progrès.

Deux mois plus tard, le 29 décembre, aux Minguettes à Vénissieux, deux hommes assis près d'un point de deal sont touchés par balle et légèrement blessés. La mise en place d'un dispositif d'interception par la BRI permettra d'interpeller à Caluire-et-Cuire trois individus de cette équipe marseillaise suspectée du meurtre au Tonkin et dirigée par un Marseillais incarcéré.

Lire aussi : Trafic de drogues au Tonkin : le maire de Villeurbanne veut "faire évoluer le quartier"

Ils sont tous les trois mis en examen le 2 janvier 2025 pour tentative de meurtre en bande organisée, extorsion en bande organisée commise avec une arme, recel en bande organisée de bien provenant d’un vol, détention non autorisée en réunion d’arme, trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs.

Écroués pour ces faits, ils pourraient également être mis en cause dans la fusillade survenue le soir d'Halloween. Selon une source sécuritaire citée par nos confrères, le tueur de Villeurbanne serait l'un des trois malfaiteurs interpellés pour la fusillade du 29 décembre aux Minguettes.

Lire aussi : Stupéfiants, violences... Dans le Rhône, comment l'État veut renforcer la sécurité du quotidien