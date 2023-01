Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 28 au 29 janvier

Au programme ce week-end du 28 au 29 janvier : festival de musique, cinéma et friperie.

15e édition du festival de magie

Festival Vive la magie à Lyon

Pour cette 15e édition, le festival Vive la magie s'invite à la Bourse du travail à Lyon ce week-end du 28 au 29 janvier. La journée s'articule en plusieurs parties, entre représentations de spectacle "Scala Magica" et les ateliers de magie pour les 7-10 ans. A cet événement "magique" s'ajoute une exposition photo de 40 portraits de femmes magiciennes. Le spectacle invite six artistes internationaux et plusieurs courants de la magie : illusionnistes, manipulateurs ou encore mentalités.

> Bourse du travail, du 28 au 29 janvier.

Born to Rave

Born to rave

L'événement de musique électronique rapide fait son retour à Villeurbanne au Double Mixte ce samedi 28 janvier pour une 16e édition. Les 16 artistes programmés par Médiatone, organisateur du festival, joueront sur deux scènes, entre 22h et 5h. La soirée est placée sous le signe de hard music, entre sonorités hardcore, frenchcore, hardtek ou encore tribecore. Des jeunes artistes de la scène émergente dévoileront leurs ambitions, à l'image de Protokseed et D-Frek. Les billets sont encore en vente sur le site.

> Double Mixte, samedi 28 janvier.

31e festival du cinéma français à Bron

Rendez-vous à Bron pour découvrir la 31e édition du festival du cinéma français "drôle d'endroit pour les rencontres", du vendredi 27 au dimanche 29 janvier. C'est au cinéma Les Alizées que les visiteurs pourront voir en avant-première des films français comme Pour la France, en présence du réalisateur Rachid Hami et de l'acteur Karim Leklou, Un petit frère de Léonor Serraille, ou encore Tant que le soleil frappe, en présence du réalisateur Philippe Petit.

Friperie au kilo

@ Pexels

Grama revient dans la capitale des Gaules ce week-end du vendredi 27 au dimanche 29. Si vous voulez remplir vos placards de vêtements et accessoires de seconde main, direction In-sted dans le 3e arrondissement de Lyon. L'achat des vêtements en tout genre, streetwear, basique, marques, ou années 70, se fait au poids, soit 32 euros le kilo.

> Grama vintage, In-Sted, du 27 au 29 janvier

Près de Lyon : les sommets du rire

Festival Les sommets du rire à Arêches Beaufort

La 19e édition "des sommets du rire" revient à Arêches-Beaufort en Savoie, près de Lyon, du jeudi 26 au samedi 28 janvier, un festival ouvert au grand public. Au programme, des soirées spectacles jouées par des jeunes talents. Ce festival a pour optique de mélanger les artistes confirmés et les futures "stars du rire". Comme un tremplin, il a permis de révéler les talents comme MArc-Antoine Lebret.

> Arêches-Beaufort (Savoie), du 26 au 28 janvier