Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 14 au 16 juin

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire pour ce week-end des 14, 15 et 16 juin.

Braderie, food et festivals, voici quelques idées de sorties à Lyon pour ce dernier week-end avant l'été.

Régalez-vous au Lyon Street Food Festival

Pour sa 8e édition, le Lyon Street Food Festival va investir les Grandes Locos à La Mulatière du 13 au 16 juin. Centrée sur la transmission, cette nouvelle édition accueillera 120 chefs et pâtissiers dont le chef triplement étoilé Mauro Colagreco accompagné de l'équipe de la PecoraNegra. Pierre Sang, finaliste de Top Chef en 2011 sera présent pendant l'entièreté du festival, tout comme le pâtissier Nicolas Paciello. Le festival vous accueille jusqu'à minuit vendredi et samedi et jusqu'à 22 h 30 le dimanche. Comptez d'ailleurs 25 euros pour un pass quatre jours ou 10 euros la journée. L'entrée est gratuite pour les moins de 8 ans et à 5 euros pour les 8-14 ans.

Les Fêtes Consulaires sont de retour à Lyon

Depuis plus de 20 ans, Lyon organise les Fêtes Consulaires, attirant chaque année plus de 35 000 personnes. Un évènement gratuit élaboré en lien avec les autorités consulaires locales pour célébrer l'internationalité de la ville. Lyon abrite en effet les consulats de 70 pays. Après une édition 2023 sous le prisme des jeux et du sport, l'édition 2024 met l'artisanat et les savoir-faire à l'honneur. Les visiteurs pourront profiter de démonstrations d'instruments traditionnels, de cordonnerie, coiffure, horlogerie et robotique.

Découvrir l'archéologie et ses secrets

Microgen - iStock

Les Journées européennes de l'archéologie ont lieu cette année du 14 au 16 juin. À cette occasion, plusieurs musées et institutions de Lyon proposent un programme spécial ce week-end. Notamment, le Village de l’archéologie de Lyon revient pour une 9e édition, s’installant ainsi au Musée des Moulages et au Centre Berthelot. Au programme, une vingtaine d'ateliers, des projections, conférences, balades urbaines, expositions et démonstrations variées. L'ensemble de la programmation est gratuite, accessible aux petits comme aux grands.

Une journée braderie et garden party ça vous dit ?

L'association des commerçants du quartier propose son évènement Croix Rousse en fête. Toute la journée de samedi, de nombreuses animations sont ainsi prévues dans les rues de la Croix-Rousse. Certaines commerces sortiront leurs articles dans la rue et un marché de créateurs s'installera sur la place éponyme. Les passants pourront également profiter d'une garden party, d'un cinéma en plein-air et d'une braderie. L'évènement prendra fin à 23h45 et est en accès libre.

Une battle de danse à 20 minutes de Lyon

La Demeure du Chaos en refait des siennes. La troisième édition de la Battle du Chaos aura lieu dimanche 16 juin de 14h30 à 18h30. L'évènement est organisé par Moncef Zebiri et la compagnie Free Styles dont les danseuses et danseurs performeront sur les musiques de DJ Greezly. Un atelier d'initiation au hip-hop sera proposé en début d'après-midi aux visiteurs. S'en suivront ensuite deux battle danse, sous la houlette d'un jury professionnel. Une remise des prix clôturera ensuite ces duels. Accessible gratuitement, l'évènement se tiendra à Saint-Romain-au-Mont-d'Or.