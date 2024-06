Le célèbre musée lyonnais organise une vingtaine d'animations les 15 et 16 juin à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie.

Après une édition 2023 réussie avec plus de 2 500 visiteurs, le musée Lugdunum renouvelle l'expérience des Journées européennes de l'archéologie. Pour cette 9e édition, l'institution dévoile les coulisses des métiers du musée et de la recherche scientifique autour de 18 ateliers.

Des ateliers animés par des experts

Les visiteurs seront en effet invités à échanger avec des chercheurs et spécialistes ayant travaillé sur le patrimoine de Lugdunum. Ils découvriront ainsi les métiers de la recherche, la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine antique. Des rencontres, échanges, manipulations, jeux et démonstrations d’archéologie expérimentale leur seront notamment proposés.

Le chercheur en archéologie et numismatique Nicolas Dubreu animera par exemple un atelier sur le sesterce (monnaie romaine). Un autre atelier permettra aussi aux visiteurs de se mettre dans la peau d'un archéologue. Ils pourront notamment comprendre les méthodes scientifiques et sites de fouille. L'ensemble de ces animations sont proposées gratuitement de 10h à 17h30.

