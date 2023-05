Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 13 au 14 mai

Au programme de ce week-end du 13 au 14 mai à Lyon : des expositions, des salons et des festivals.

Le week-end du 13 au 14 mai s'annonce chargé et tourné autour de la culture à Lyon. Il y en a pour tous les goûts : petits, grands, en famille ou entre amis. De la culture, des salons et des animations.

La nuit européenne des musées à Lyon

Image d'illustration du musée des Beaux-Arts. @Hadrien Jame

La 19e édition de la nuit européenne des musées est de retour, une bonne occasion pour les noctambules d'accéder à la culture, ce samedi 13 mai. À Lyon, 11 musées participent à cette édition, de quoi occuper tous les Lyonnais. De nombreuses animations, concerts et jeux seront organisés aux musées pour fêter au mieux cet événement culturel. Le centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation va programmer des jeux de plateau coopératif, à faire en famille ou entre amis, où il faudra penser des missions...

La Japan touch Haru à Lyon

La Japan Touch Haru revient à Lyon Eurexpo ce week-end, aux côtés de la Geek Touch, le paradis de la pop culture. Au programme : des défilés cosplay, des conférences, des concerts et des échanges avec des artistes de la Kpop, des karaokés, des bornes d'arcade rétro, etc.

> Du 13 au 14 mai à Eurexpo Lyon

Le festival des cuisines à la Guillotière

Image d'illustration, plat asiatique @Sellwell/gettyimages

La gastronomie sera au cœur du quartier de la Guillotière dimanche 14 mai à Lyon. La Ville de Lyon, en partenariat avec des associations, lance pour la première fois le festival des cuisines du monde. Toute la journée, entre 11 heures et 17 heures, le cours Gambetta sera transformé en un foodcourt géant, rythmé par des animations et des dégustations. Les visiteurs pourront découvrir des plats typiques du Pérou, de l’Afghanistan, d’Inde, de Guinée, d’Algérie, de France, d’Italie ou encore de Chine.

Le salon international d'art contemporain

Photo d'illustration salon international d'art contemporain

Le salon international d'art contemporain revient pour une 9e édition à la Halle Tony Garnier de Lyon du 12 au 14 mai. L'idée est de découvrir les plus de 3500 oeuvres des 200 artistes nationaux et internationaux. Au programme : peinture, sculpture et photographie seront exposées au salon. L'entrée est accessible à partir de 10 euros, et gratuit pour les mineurs accompagnés.

> Du 12 au 14 mai, à la Halle Tony Garnier de Lyon

Les 24H de l'Insa

24H de l'Insa

Comme chaque année et depuis 47 ans, le campus de la Doua à Villeurbanne fête les "24h de l'Insa", placé sous le signe des retrouvailles. Le rendez-vous est donné ce vendredi soir, jusqu'au dimanche 14 mai. Toute la journée, durant tout le week-end, les visiteurs profiteront de 80 animations, à savoir hockey sur gazon, jeux en bois, slackline, bowling, kart à pédales, lancer de haches, rodéo surf... Le week-end sera clôturer par un feu d'artifice.

> Campus de la Doua, du 12 au 14 mai

Courir pour elles

Rendez-vous toute la journée au parc de Parilly. @CourirpourElles

L'association lyonnaise Courir pour elles organisera sa traditionnelle course solidaire et caritative ce dimanche 14 mai, au parc de Parilly à Bron, près de Lyon. L'objectif est le même depuis 14 éditions : récolter des fonds afin de financer des actions de prévention et de soutien pour les femmes atteintes d'un cancer. Dans cette volonté, l'association lyonnaise Courir pour elles propose aux participantes de courir ou marcher sur des parcours de 5 ou 10 km. Pour rappel, 10 dossards achetés permettent de soutenir une femme pendant son traitement.

