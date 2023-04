Pour sa 14e édition, l'association a choisi d'organiser sa course "mythique" le 14 mai prochain au parc de Parilly à Bron, près de Lyon.

L'association Courir pour elles organisera sa traditionnelle course solidaire et caritative le dimanche 14 mai prochain, au parc de Parilly à Bron, près de Lyon. L'objectif est le même depuis 14 éditions : récolter des fonds afin de financer des actions de prévention et de soutien pour les femmes atteintes d'un cancer. Dans cette volonté, l'association lyonnaise Courir pour elles propose aux participantes de courir ou marcher sur des parcours de 5 ou 10 km. Pour rappel, 10 dossards achetés permettent de soutenir une femme pendant son traitement. L'an passé, les 13 000 participantes ont permis de soutenir 8 000 femmes.

"Nous essayons de motiver notre communauté à jouer collectif ! Si vous constituez, par exemple, une équipe de 10 personnes, le montant des 10 dossards nous permet de soutenir une femme pendant tout son parcours de soins. Et si vous achetez 10 dossards suspendus dédiés à des personnes dans le besoin, votre achat est défiscalisable. Tout le monde est concerné par la lutte contre le cancer, tout le monde devrait se mobiliser pour notre cause !" plaide Sophie Moreau, fondatrice de Courir pour elles.

Lire aussi : Lyon : "chaque édition est une bataille", l'association Courir pour Elles appelle à "la solidarité" pour sa version 2022

Une édition plus "écolo vertueuse"

Pour cette 14e édition, l'association lyonnaise invite les participantes à venir avec leurs t-shirts des anciennes éditions, pour leur "offrir une seconde vie", une approche plus "écolo-économico vertueuse". Pour les nouvelles inscrites, des stands seront ouverts les 10, 13 et 14 mai pour récupérer le fameux t-shirt rose de Courir pour elles.

Au niveau des parcours, les candidates ont le choix parmi trois parcours : la vague rose, "100% féminine" le 14 mai, avec un parcours classique compris entre 5 et 10 km, le parcours audioguidé, et le parcours connecté. Ces deux derniers formats permettent aux personnes - hommes y compris - indisponibles le jour j de réaliser le parcours en amont, soit jusqu'au 13 mai, au parc de Parilly, en version audioguidée via un smartphone, soit jusqu'au 14 mai, dans toute la France.

Voir aussi : "Notre rêve : dupliquer Courir pour elles en Auvergne-Rhône-Alpes" (vidéo)