La Ville de Lyon lance sa première édition du festival des cuisines du monde dans le quartier de la Guillotière ce dimanche 14 mai.

La gastronomie sera au cœur du quartier de la Guillotière ce dimanche 14 mai à Lyon. La Ville de Lyon, en partenariat avec des associations, comme Ré(a)dorons la Guillotière, lancent pour la première fois le festival des cuisines du monde. Toute la journée, entre 11 heures et 17 heures, le cours Gambetta sera transformé en un géant foodcourt, rythmé par des animations et des dégustations. Le projet est le fruit d'une collaboration entre les associations et les deux mairies du 3e et du 7e arrondissement, dans l'optique de "mettre en lumière l'aspect multiculturel de la Guillotière, qui aujourd'hui en fait sa richesse et sa particularité".

Une vingtaine de restaurants

Pour que le public profite d'un large panel de choix entre les mets des cuisines du monde, une vingtaine de restaurants participe au festival. Les visiteurs pourront ainsi découvrir des plats typiques du Pérou, de l’Afghanistan, d’Inde, de Guinée, d’Algérie, de France, d’Italie ou encore de Chine. Parmi les activités festives : fanfare, maquillage de fête et animations pour les plus jeunes.

Pour réserver les plats, la mairie conseille d'acheter des jetons, au prix de 3,50 euros.