Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 12 au 14 juillet 

Festival, feux d’artifice et brocante, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end du 12 au 14 juillet.

Festival Fêtes Escales à Vénissieux

Le Festival Fêtes Escales revient ce vendredi à Vénissieux pour sa 26e édition au parc Louis-Dupic. Avec sa pléthore d’artistes, ses food trucks et buvettes, le festival vous donne rendez-vous jusqu’à dimanche soir. Ce soir, les artistes Georgio, Cyrious et Da Break ouvriront les festivités avec des sonorités rap et hip-hop. L’entrée est gratuite !

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Le Grand Hotel Dieu propose son Open Air Géant

Le Grand Hôtel Dieu, dans le 2e arrondissement de Lyon, vous donne rendez-vous ce samedi de 15h30 à 21h30 pour son open air géant. Au programme, cocktail et barbecue XXL accompagnés d’une playlist house. Un baby-foot et un stand de maquillage seront également proposés. L’entrée est disponible dès 3 euros.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Une "fripocante" à la Commune

Ce samedi, la Commune, dans le 7e arrondissement de Lyon, accueille une brocante itinérante de 16 heures à 23 heures. Les curieux pourront déambuler entre les échoppes de la brocante et de la friperie vintage et, peut-être, trouver une pièce unique. Les restaurants de la Commune et le bar Bodega seront également ouverts.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Porco Rosso projeté en plein air à Villeurbanne

Avant les festivités du 14 juillet, quoi de mieux qu’une séance de cinéma en plein air. À l’occasion de "Vivez l’été", le cinéma Zola et la Ville de Villeurbanne projetteront le film Porco Rosso (1992), film majeur du cinéaste japonais Hayao Miyazaki, en face du TNP. La séance est ouverte à tous et gratuite.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Les feux d’artifice du 14 juillet

Ce sont les immanquables de ce week-end : les feux d’artifice du 14 juillet. Cette année, les feux seront tirés à 22h30 au-dessus la colline de Fourvière, depuis le parking du Conservatoire Régional, le Parc des Hauteurs et le Jardin du Rosaire. Et à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le thème, cette année, sera bien évidemment autour des JO. Un grand spectacle de 18 séquences et 4 bouquets finaux émerveilleront pendant 20 minutes les Lyonnais ce dimanche.

Plus d’informations.