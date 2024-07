Podcast, expo... Revivez la libération de Lyon

Le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation annonce des temps forts commémoratifs en hommage à la libération de Lyon, le 3 septembre 1944.

Le 3 septembre 1944, à 10h, le Général Diégo Brosset libérait la ville lyonnaise de l'occupation allemande. Dans quelques mois seulement, cela fera déjà 80 ans. Pour l'occasion, le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) propose une rétrospective pour commémorer cette date historique.

Des commémorations programmées En perspective du 3 septembre prochain, le CHRD a souhaité rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus pour que la paix revienne. Le Centre désirait mettre à l'honneur les héritages de leurs combats dans notre société actuelle comme la liberté, la démocratie et la justice sociale. Le CHRD proposera un podcast immersif "Lyon dans la guerre" pour revenir sur les grandes dates commémoratives de la Seconde Guerre mondiale, appuyé par Marine Beccarelli, enseignante à l'Université Lumière Lyon 2. Une vidéo de vulgarisation en cocréation avec le créateur de contenu @TheSmartyAdrien sera aussi disponible. Elle abordera les évènements ayant conduit à la libération de Lyon. La Ville de Lyon prévoit également un temps de commémorations, dont la programmation est à venir prochainement.

Lyon, ville occupée mais résistante

Occupée une première fois en juin/juillet 1940, Lyon est définitivement envahie par la Wehrmacht à partir de novembre 1942. Ce n'est que le 6 juin 1944, lors du débarquement en Normandie, que l'espoir de la libération rejaillit. Mais, il faudra attendre le débarquement du 15 août sur les côtes de la Provence, pour que des perspectives de libération des zones occupées se dessinent. Or, cette émancipation aura un coût. L'été 1944 s'annonce terrible pour la population lyonnaise. Elle fera face à une tragédie dors d'un bombardement américain ayant partiellement échoué. Plus de 700 civils y perdront la vie. La répression allemande et par la milice ne fait que s'aggraver contre les résistants, les prisonniers de la prison de Montluc et la population juive.

Finalement, maquisards, soldats français et américaines encerclent la capitale des Gaules, suscitant un vent de panique chez les ennemis. Le 3 septembre, un premier escadron rentre dans la ville. Le chef de file : le Général Diégo Brosset. Les Lyonnais sont-ils sauvés ? Partiellement. Le 4 septembre, des tirs touchent le dôme de l'Hôtel-Dieu qui finit par s'embraser. Il faudra attendre le 8 mai 1945 en Europe, pour que les combats guerriers prennent fin. Pourtant, le deuil, la rancœur et l'incertitude ne s'en iront pas de sitôt. Les rationnements se poursuivent jusqu'en 1949.

Néanmoins, les sourires reviendront un instant sur les visages, quand le général De Gaulle donnera son fameux discours au balcon de l'Hôtel de Ville, dans lequel il nomme Lyon "capitale de la Résistance". Depuis, les Lyonnais en sont très fiers.

