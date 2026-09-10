On a goûté Pavyllon Lyon, le théatre lyonnais de Yannick Alléno

Le chef Yannick Alleno au Pavyllon Lyon, le 8 septembre 2026 @Guillaume Lamy

Le chef le plus étoilé du monde signe la carte du nouveau restaurant-école de la place Bellecour. Haute volée

"De vous à moi, je ne voulais pas d'un restaurant où on s'emmerde". C'est par ces mots que Yannick Alleno nous a présenté sa nouvelle adresse lyonnaise, Pavyllon.

Né à Paris, sur les Champs-Elysées, le concept, qui revisite son "héritage bistrotier dans une vision plus moderne", s'est depuis décliné à Monte-Carlo, dans l'élégant Hôtel Hermitage, puis à Londres, au Four Seasons London at Park Lane.

L'aventure lyonnaise du chef aux dix-huit étoiles Michelin se déroule place Bellecour, dans l'emblématique immeuble reconnaissable à sa rotonde d'angle couronnée d'un dôme à bulbe.

Pour donner la réplique au chef : on ne s'emmerde pas, loin s'en faut.

Cet article est à retrouver en intégralité dans Lyon Capitale, le magazine papier, dès vendredi 25 septembre.