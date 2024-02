Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondation

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune pluie-inondation ce jeudi.

Météo France place ce jeudi quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pluie-inondation. L'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère sont concernés par cet épisode de pluie qui, "bien que marqué, ne parait pas exceptionnel. Les cumuls observés en 24h correspondront à un peu moins du cumul mensuel habituellement observé en cette saison", indique Météo France.

Cet épisode est lié à la dépression Louis qui s'abat sur l'ouest et le nord de la France et se fait ressentir jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes. A Annecy, Météo France annonce de la pluie toute la journée et cette nuit également. Ces pluies s'accompagnent par ailleurs d'importantes rafales de vent dans l'Ain et l'Isère.

Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont ainsi placés en vigilance jaune pour des risques de fortes rafales de vent, pouvant atteindre localement 110 km/h.

