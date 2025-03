Le syndicat Ufap-Unsa dénonce l'agression dimanche 16 mars de quatre membres du personnel de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas.

Dimanche 16 mars, à l'issue d'une fouille à corps, une détenue déjà connue pour des faits de violences s'en est pris à quatre agents pénitentiaires de la maison d'arrêt des femmes de Lyon-Corbas, selon le syndicat Ufap-Unsa.

Elle aurait refusé de réintégrer sa cellule, avant d'asséner un coup de point au visage à l'une des agents et de l'agripper par le cou. Conduite en cellule disciplinaire, elle s'en serait à nouveau pris aux quatre surveillantes.

Le syndicat s'alarme notamment de la surpopulation de la prison de Lyon-Corbas, occupée par plus de 100 détenus pour une capacité initiale de 60. "Nos agents sont confrontés à des défis quotidiens qui mettent en péril leur sécurité et leur bien- être. Il est impératif que des mesures soient prises immédiatement pour remédier à cette situation critique", poursuit l'Ufap-Unsa.

Et de demander de "renforcer les mesures de sécurité, renforcer la formation des agents sur la gestion des conflits et la prévention des violences, de trouver des alternatives à l'incarcération pour réduire le nombre de détenues et alléger la pression sur le personnel".