La 10e édition des rendez-vous du patrimoine se tiendra à l'Hôtel de Ville de Lyon le 25 mars prochain. Elle portera sur le rôle des jeunes générations dans la préservation du patrimoine.

Le 25 mars prochain se tiendront les annuels rendez-vous du patrimoine. Organisée au sein de l'hôtel de Ville, cette 10e édition sera l'occasion d'entreprendre une réflexion collective sur les grands enjeux patrimoniaux. Avec près de 250 acteurs locaux réunis, l'édition 2025 portera sur la jeunesse et le patrimoine. Elle mettra en lumière le rôle des jeunes générations dans la préservation et la valorisation du patrimoine.

"Cette édition est l’occasion de mettre en lumière les engagements des jeunes en faveur du patrimoine et d’explorer comment les institutions peuvent mieux les intégrer dans leurs actions. Il s’agit d’un enjeu crucial pour garantir la transmission et le dynamisme de notre héritage culturel", explique Sylvain Godinot, adjoint au maire de Lyon, délégué à la Transition écologique et au Patrimoine.

Echange, ateliers, remise des prix...

Au programme, une matinée d'échanges entre étudiants, professionnels et chercheurs afin d'explorer les multiples formes d'engagement des jeunes pour la sauvegarde et la transmission des patrimoines. S'en suivront des ateliers participatifs lors de l'après-midi. Parmi les thématiques abordées, la question de transmission de l'engagement patrimonial, ou encore la transformation des pratiques patrimoniales grâce aux nouvelles technologies. La journée se terminera par la remise du prix Citoyens du Patrimoine. Le titre sera décerné aux initiatives ayant permis de mettre en valeur le patrimoine lyonnais.

L'entrée à l'événement est gratuite mais nécessite une inscription auprès de la Ville de Lyon.

