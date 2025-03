Handicap : la Métropole de Lyon inaugure un foyer de vie, le premier depuis 2017

La Métropole de Lyon a inauguré un nouveau foyer de vie pour les personnes en situation de handicap. Situé dans le 8e arrondissement il sera géré par la Fondation Gabriel-François Richard.

C'est une première depuis 2017. La Métropole de Lyon a inauguré un nouveau foyer de vie dédié aux personnes en situation de handicap. Situé au 104 rue Laennec, dans le 8e arrondissement de Lyon, ce foyer sera géré par la Fondation Gabriel-François Richard, institution qui gère déjà 12 établissements sur la métropole de Lyon et qui accompagne près de 500 résidents.

800 000 euros de la Métropole

Pour ce projet la Métropole a investi 800 000 euros sur les 2,2 millions du total. "Un budget de fonctionnement de près d’1 million d’euros en 2025 permettra d’assurer la gestion et le bon fonctionnement de la structure" complète la collectivité dans son communiqué de presse.

Le foyer de vie comprend 16 studios accessibles PMR, répartis sur 735 m2. "Avec ce nouvel établissement, la Métropole de Lyon répond à une demande croissante de solution d'hébergement spécialisées" poursuit-elle dans son communiqué. Disposant également d'un espace de vie collective, d'un espace de restauration et des lieux de détentes, le foyer accueillera également une équipe pluridisciplinaire qui assurera le suivi au quotidien des résidents.

"Alors que nous célébrons les 20 ans de la loi Handicap, l’ouverture de ce foyer de vie marque une avancée essentielle pour notre territoire. En effet, depuis plus de huit ans, aucun foyer de vie n’avait vu le jour, alors même que les besoins d’hébergement pour les personnes en situation de handicap vieillissantes ne cessent d’augmenter. Depuis le début du mandat, nous avons créé 327 nouvelles places, soit plus de 10 % d’augmentation de l’offre" explique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Depuis 2019, le budget consacré aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées a augmenté de 21,7%, soit une hausse de 80 millions d'euros.