Le président de la République se rendra à Neuville-sur-Saône, dans le Rhône, ce mardi 10 septembre pour l’inauguration de la nouvelle usine évolutive de Sanofi.

Avant de se rendre à la LDLC Arena, près de Lyon, pour le lancement de la 47e édition des Worldskills, le président de la République, Emmanuel Macron, fera étape à Neuville-sur-Saône, dans le Rhône. Le chef de l’État inaugurera en effet la nouvelle usine évolutive du groupe Sanofi.

Fruit d’un partenariat entre Sanofi et de l’État à hauteur de 500 millions d’euros, cette nouvelle usine dite "usine de futur" permettra de produire des vaccins et des bio-médicaments "innovants" grâce à un "processus flexible, modulable et entièrement digitalisé", une première dans le monde. Le projet prévoit par ailleurs la création de 200 nouveaux emplois.