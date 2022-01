Projet de loi sur le pass vaccinal : pour ou contre, quel a été le vote des députés de Lyon et du Rhône ?

En pleine nuit du mercredi 5 janvier au jeudi 6 janvier, l'Assemblée nationale a largement adopté le projet de loi sur le pass vaccinal en première lecture (214 voix pour, 93 contre. 27 abstentions). Quel a été le voté des députés de Lyon et du Rhône ?

Le texte, validé la nuit dernière, "transforme" le pass sanitaire en pass vaccinal. En résumé, il ne sera plus possible pour un non-vacciné d'aller au restaurant une fois que le projet de loi sera totalement examiné et qu'il entrera en vigueur. Un simple test PCR ou antigénique négatif ne suffira plus.

Le texte a donc été voté en première lecture dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 janvier.

A Lyon, sans surprise, les députés LREM Anne Brugnera (députée de la 4e circonscription du Rhône) et Thomas Rudigoz (député de la 1ère circonscription du Rhône) ont voté POUR le texte. Hubert Julien-Laferrière (député Génération écologie de la 2e circonscription du Rhône) et Jean-Louis Touraine (député LREM de la 3e circonscription du Rhône) n'ont pas voté la nuit dernière.

Dans le Rhône, la députée LREM de la 5e circonscription du Rhône, Blandine Brocard, a voté POUR, le député LREM de la 11e circonscription du Rhône, Jean-Luc Fugit aussi POUR.

Les deux députés de droite du département se sont tous les deux abstenus, la députée de la 8e circonscription du Rhône, Nathalie Serre (Divers droite), comme le député de 9e circonscription, Bernard Perrut (LR).

Bruno Bonnell (LREM, 6e circonscription), Anissa Kheder (LREM, 7e circonscription), Thomas Gassilloud (LREM, 10e circonscription), Cyrille Isaac-Sibille (Modem, 12e circonscription), Danielle Cazarian (LREM, 13e circonscription) et Yves Blein (LREM, 14e circonscription) n'ont pas voté la nuit dernière. Il y a 14 circonscriptions dans le Rhône.

En résumé, dans le Rhône :

POUR : Anne Brugnera (LREM), Thomas Rudigoz (LREM), Blandine Brocard (LREM), Jean-Luc Fugit (LREM)

Abstention : Nathalie Serre (divers droite), Bernard Perrut (LR)

CONTRE : aucun

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur le pass vaccinal en première lecture. Avec 214 voix pour et 93 contre. 27 députés se sont abstenus. (Il y a 577 députés en tout)

Le projet de loi doit désormais être examiné par le Sénat en début de semaine prochaine, un Sénat dominé par la droite.

Le gouvernement voulait que le texte entre en vigueur le 15 janvier, il faudra très certainement attendre quelques jours de plus.

88,5 % des Rhodaniens de + de 12 ans sont vaccinés

Dans le Rhône, 88,5 % des + de 12 ans sont vaccinés, d'après les dernier chiffres stabilisés que nous disposons, des chiffres arrêtés au 3 janvier.

Lyon Capitale vous propose un point complet sur la vaccination dans le département du Rhône ICI, notamment par catégorie d'âge.

