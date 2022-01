Pollution : la qualité de l'air est moyenne à Lyon malgré la baisse des températures ce jeudi 6 janvier

La qualité de l'air est qualifiée de moyenne à Lyon ce jeudi 6 janvier malgré les besoins énergétiques pour faire face à la baisse des températures.

Ce jeudi 6 janvier, le thermomètre affiche des températures comprises entre 3 et 5 degrés, bien en deçà de la douceur ressentie lors de ce début d'année 2022. "Les besoins énergétiques seront plus importants et les émissions polluantes issues des activités de chauffage devront donc s'accroître", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air. Pourtant, la qualité de l'air est stable et reste moyenne ce jeudi 6 janvier.

Pourtant, la hausse des concentrations sera "freinée car un vent de nord dispersif devrait continuer de balayer toute la région" analysent les spécialistes. La qualité de l'air restera donc majoritairement bonne en Auvergne-Rhône-Alpes, rassure le laboratoire.